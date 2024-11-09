تقليص استثماراتها وابتزاز منطقة الخليج، خبير يوضح أهداف العقوبات الأمريكية على إيران

قال اللواء محمد عبدالواحد، الخبير في الشأن الاستراتيجي والمحلل السياسي: إن المقصد من العقوبات الأمريكية على إيران ليس تقويضها، ولكن لتوظيفها لأغراض معينة سواء كان ترامب أو بايدن، فهما لا يريدان القضاء على إيران، ولكن توظيفها في عملية إبتزاز للمنطقة خاصة منطقة الخليج.

أهداف العقوبات الأمريكية علي إيران

وأوضح عبد الواحد، في تصريحات لـ “فيتو” تعليقا علي العقوبات التي تفرضها أمريكا على ايران، بأنها تهدف بشكل أساسي لإتمام صفقات، وإن ذلك المخطط من المقرر أن تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا لابتزاز أوروبا، وكذلك مع الصين لإبتزاز منطقة جنوب شرق آسيا خاصة اليابان وكوريا الجنوبية.

وتابع: لكن مع إيران من المحتمل استخدام عقوبات الردع من خلال فرض عقوبات على ايران ومزيد من التحركات العسكرية بالقرب من ايران (تحرك عسكري ومناورات بحرية) كجزء من استراتيجية الردع، وبهدف أيضا تقليص حجم استثمارتها والسيطرة علي تجارة النفط الإيرانية، فكل هذا سوف يفعله، وفي المقابل إذا تحدثت عن صفقة ستكون لصالح الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة.

واستكمل: الصراع في المنطقة الآن هو صراع ما بين إيران وشركائها وإسرائيل وشركائها، فالولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح هي الاخرى من هذا الصراع، ومن المحتمل أن توظفه لصالحها في البداية قبل إسرائيل.

ترامب يسعى لتشديد العقوبات على إيران

جدير بالذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت قبل وقت سابق أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يخطط لتشديد العقوبات على إيران وخنق مبيعاتها النفطية ضمن استراتيجية لتقويض دعمها لوكلائها بالشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ترامب كان لديه نظرة قاتمة تجاه إيران خلال فترة ولايته الأولى، حيث قام بإلغاء اتفاق الدول الستة مع طهران، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي سعت إلى كبح أنشطة الأسلحة النووية الإيرانية.

استراتيجية الضغط الأقصي

كما فرض ما وصف باستراتيجية “الضغط الأقصى” على أمل أن تتخلى إيران عن طموحاتها في الحصول على سلاح نووي، وتوقف تمويل وتدريب ما تعتبرها الولايات المتحدة جماعات إرهابية، وتحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترامب قالوا إنه عندما يتولى منصبه في 20 يناير، من المرجح أن يتلون نهج ترامب تجاه إيران بمعرفة أن عملاءها حاولوا اغتياله هو وكبار مساعدي الأمن القومي السابقين بعد تركهم مناصبهم.

وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض: “أعتقد أنكم ستشهدون عودة العقوبات، وسوف ترون المزيد، دبلوماسيا وماليا، فهم يحاولون عزل إيران.. أعتقد أن التصور هو أن إيران بالتأكيد في موقف ضعف في الوقت الحالي، والآن هناك فرصة لاستغلال هذا الضعف”.

وقال بريان هوك، الذي أشرف على سياسة إيران في وزارة الخارجية خلال فترة ولاية ترامب الأولى وهو الآن المسؤول عن انتقال ترامب في الوزارة، إن الرئيس المنتخب “ليس لديه مصلحة في السعي للإطاحة بحكام إيران”.

وحسب الصحيفة فإن المسؤولين الإيرانيين منقسمون حول ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية قادرة على مقاومة الضغوط الاقتصادية الإضافية.

وحذر مسؤول نفطي إيراني من أن “الوضع قد يصبح كارثيا بالنسبة لصناعة النفط الإيرانية”، مشيرا إلى أن “الصين تشتري بالفعل النفط الخام من البلاد بسعر مخفض بينما تعاني إيران من نقص الغاز الطبيعي المستخدم للتدفئة والصناعة”.