الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ليبرمان يدعو لسحق إيران وأذرعها بأقصى سرعة

ليبرمان، فيتو
ليبرمان، فيتو

رفض وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان وصف الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران بأنها قوية، زاعما أنها غير واقعية.

وحذر من أن إسرائيل قد تنجر لحرب استنزاف ضد الإيرانيين، وضد حركة حماس، وضد  حزب الله.

 توجيه ضربة ساحقة لإيران

ودعا ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، في تصريحات تلفزيونية نقلتها القناة "12 الإسرائيلية"، إلى توجيه ضربة ساحقة  لإيران، لإنهاء تهديداتها بشكل قاطع ونهائي، معتبرا أن إسرائيل ليست مصممة لحرب استنزاف.

 إسرائيل تزعم قدرتها القضاء على البرنامج النووي 

وشدد ليبرمان على أن إسرائيل وحدها قادرة على القضاء على البرنامج النووي الإيراني بشكل مستقل، من دون مشاركة حلفائنا.

 وأضاف: "علينا أن نهزم، ونزيل برنامجها النووي، ونحن نعرف كيف نفعل ذلك، وقادرون بمفردنا، ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك ولو لدقيقة واحدة".

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