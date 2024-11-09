السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

مستشفي في إيران،
مستشفي في إيران، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن  70 طالبًا في مسكن جامعة "رجائي" التعليمية تعرضوا للتسمم الليلة الماضية وتم نقلهم إلى المراكز الطبية شمال شرق طهران .

تسمم 70 طالبا في إيران 

وأفادت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية، بأنه بحسب الطلاب الذين شهدوا هذه الحادثة، فإن العشاء الليلة الماضية في سكن طلاب جامعة رجائي كان عبارة عن سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تناولها الطلاب وشعروا بالتسمم الغذائي فجر اليوم من الساعة الرابعة صباحًا.

 

من جانبه، أفاد موقع "سحام نيوز" الإيراني نقلًا عن مصادر طبية أن "قرابة 11 طالبًا من الذين أصيبوا بالتسمم في حالة خطيرة"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

txt

وزير خارجية إيران: النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط

txt

أول رد رسمي من إيران على اتهام تورطها بمحاولة اغتيال ترامب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إيران طهران سمكة تونة

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

بعد حكم الدستورية العليا، قانوني يكشف مصير الإيجارات القديمة

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

مدبولي: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

منوعات

المزيد

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من بينهم نانسي بيلوسي ومارك زوكربيرج.. شخصيات تعهد ترامب بالانتقام منهم فور وصوله إلى البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads