تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن 70 طالبًا في مسكن جامعة "رجائي" التعليمية تعرضوا للتسمم الليلة الماضية وتم نقلهم إلى المراكز الطبية شمال شرق طهران .
تسمم 70 طالبا في إيران
وأفادت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية، بأنه بحسب الطلاب الذين شهدوا هذه الحادثة، فإن العشاء الليلة الماضية في سكن طلاب جامعة رجائي كان عبارة عن سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تناولها الطلاب وشعروا بالتسمم الغذائي فجر اليوم من الساعة الرابعة صباحًا.
من جانبه، أفاد موقع "سحام نيوز" الإيراني نقلًا عن مصادر طبية أن "قرابة 11 طالبًا من الذين أصيبوا بالتسمم في حالة خطيرة"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
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