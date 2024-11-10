أخبار الرياضة اليوم، تغيير موعد مباراة مصر وبتسوانا، تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو، أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح، مرموش يحقق إنجازين تاريخيين بعد التسجيل والصناعة أمام شتوتجارت

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

واصل عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر، رحلة التألق بعدما سجل وصنع في تقدم فريقه على شتوتجارت بثلاثية، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

أكد أسطورة نادي ليفربول، روبي فاولر، أنه سعيد برؤية محمد صلاح يتخطى رقمه القياسي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، إذ كشف عن مصير النجم في قلعة أنفيلد.

خسر إنتر ميامي الأمريكي، الجولة الأولى من المراحل النهائية لبطولة الدوري الأمريكي، أمام أتلانتا يونايتد، الذي حقق ثاني فوز من 3 جولات، بنتيجة 2-3 في عقر دار مضيفه.

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2024-2025 بعد الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 73-61 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أول تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

فاز فريق إبسويتش تاون على نظيره توتنهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات مفاوضات النادي مع أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق من أجل الانضمام للزمالك.

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأسبوع المقبل بعد عودة البعثة من ليبيا مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق؛ من أجل التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

فاز فريق فرانكفورت على نظيره شتوتجارت بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "إم إتش بي آرينا"، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

أعلن المطرب حكيم، عن انتقال نجله عمر إلى فريق إلدينسي الإسباني بشكل رسمي.