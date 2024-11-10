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كرة السلة، سيدات الأهلي يتوجن ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على سبورتنج

سيدات الأهلي يتوجن
سيدات الأهلي يتوجن ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على سبورت

كرة السلة، توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2024-2025 بعد الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة  73-61  في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

 

الاتحاد السكندري يخسر البطولة العربية

وكان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، خسر اليوم السبت، أمام نظيره العربي القطري بنتيجة (71-81) في نهائي البطولة العربية المقامة حاليًّا بالإسكندرية.

بهذه النتيجة يحصد العربي القطري لقب البطولة العربية، وجاء الاتحاد السكندري في الوصافة، فيما حصد سبورتنج المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتأهل الاتحاد السكندري لنهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في الإسكندرية بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي.

 

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