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رياضة

محمد صلاح ومرموش ينفردان برقمين قياسيين في أوروبا

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش

انفرد لاعبا المنتخب الوطني محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش مهاجم اينتراخت فرانكفورت، برقم مميز في أوروبا.

ويعد محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في أوروبا بجميع البطولات وأصبح عمر مرموش ثاني لاعب.

ووصل مرموش للهدف العاشر الذي يصنعه في جميع البطولات هذا الموسم ليصبح ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في أوروبا بجميع البطولات خلال الموسم الحالي بعد محمد صلاح.

وشارك مرموش حتى الآن في 16 مباراة مع فرانكفورت في جميع البطولات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 10.

فيما محمد صلاح أول من وصل إلى 10 أهداف وصناعات هذا الموسم بعد أن سجل حتى الآن 10 أهداف وصنع 10 آخرين.

 

مرموش يسجل ويصنع في فوز فرانفكورت على شتوتجارت 3-2 

فاز فريق فرانكفورت على نظيره شتوتجارت بنتيجة 3-2، في  المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "إم إتش بي آرينا"، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لصالح فرانكفورت اللاعب ايكيتيكي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد أسيست من عمر مرموش.  

وأحرز براون الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 55، ونجح مرموش في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة. 

وسجل أهداف فريق شتوتجارت فاجنومان وولتمادا وفي الدقيقة 86، 1+90. 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت 

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:"

 

 

تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

علق ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي آنتراخت فرانكفورت على الأنباء المثارة حول احتمالية رحيل نجم الفريق عمر مرموش خلال الصيف المقبل.

وتحدث المدير الرياضي لفرانكفورت عبر شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا قائلًا: "أنا سعيد بمواصلة مرموش تسجيل الأهداف".

وأثيرت أنباء حول اهتمام بايرن ميونيخ وليفربول بضم لاعب منتخب مصر الصيف المقبل.

وعن العروض قال: "أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا".

وأتم كروش حديثه: "لذا لا يجب أن نناقش دائما ما سيحدث في الانتقالات أو الصفقات المحتملة".

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

ويعيش عمرو فترة من التألق رفقة الفريق الألماني خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 13 هدفًا وصنع 9 في 15 مباراة خاضها في كل البطولات.

وكان آخر تألق لمرموش هو تسجيله لهدف رائع من ركلة حرة قادت فريقه للفوز على سلافيا براج التشيكي في رابع جولات الدوري الأوروبي مساء الخميس.

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