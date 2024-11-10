منتخب مصر يخوض أول تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وتغيير موعد مباراة بتسوانا (صور)

منتخب مصر، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أول تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

شهد مران منتخب مصر إحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

تغيير موعد مباراة مصر وبوتسوانا

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه تم تغيير موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا المقرر لها يوم ١٩ والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى لتقام في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من الساعة التاسعة بناء على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص لإقامة مباراة كاب فيردي وموريتانيا في نفس الموعد.

غيابات مؤثرة في قائمة منتخب مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن ثمانية غيابات مؤثرة عن معسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتين أمام كاب فيردي وبتسوانا في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وجاءت الغيابات كالتالي:

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

خالد صبحي

محمد هاني

أحمد سيد زيزو

بالإضافة إلى الإيقاف للثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية للحصول على إنذارين على أن يشارك الثنائي في مباراة بتسوانا المقبلة.