أخبار مصر اليوم، التابلت هيرجع المخازن قرار عاجل من التعليم، الأرصاد تزف بشرى لسكان القاهرة، النقل العام بديل للمترو في حالة توقفه بسبب الأمطار

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا رقم ٦، بشأن إعادة تنظيم قواعد تحديد المسؤوليات والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة الحاسب اللوحي التابلت والفئات المستهدفة بالاستلام خلال العام الدراسي 2024-2025.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه طبقًا لآخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، فإنه قد تلاشت فرص سقوط الأمطار، وبدء التحسن فى الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة خلال الساعات المقبلة.

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، خلال كلمته بمحاضرة" الاتحاد قوة.. رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي" إن اجتماعنا اليوم لوضع رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي إن هذا العنوان يأخذنا من واقعنا إلى زمان كانت فيه حواضر الأمَّةِ ومُدنها موارة بالعلم والفكر والفقه والنظر والترجمة والشعر والأدب والفلسفة والفلك والصناعات والمخترعات وغيرها من مجالات العلوم، وكانت راية الإسلام إيمانًا وأمنا وعلما ترفرف في آفاق الدُّنيا، فاستطاعت الأمة حينئذ أن تحقق شيئًا من خيريتها، وكانت كما أراد ربُّها خير أُمَّةٍ أُخرجت للناس.

كشفت وزارة التربية والتعليم عن المدارس المستهدفة لتوزيع أجهزة التابلت المدرسي للعام الدراسي 2024/2025، وموقف المدارس الخاصة والدولية.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط رد جهاز التابلت وفقا للنظام الجديد بشأن تسليم التابلت بعد انتهاء الدراسة بالثانوية.

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم تجهيز خطة طوارئ بهيئة النقل العام لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل أحد خطوط المترو بسبب الأمطار والتنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة، وتحويل الطرق فى حالة تعرضها للأمطار الغزيرة وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة لتسهيل حركة المواطنين وتيسير وصول المعدات لأماكن تجمعات الأمطار.

رحَّب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بضيف مصر الكبير وضيف «الأزهر الشريف» الدكتور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، والوفد المرافق له خلال استضافة الأزهر الشريف له لإلقاء محاضرة في قاعة الأزهر للمؤتمرات تحت عنوان: (معًا أقوى...رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي).

ترأس الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماع مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم، بحضور الدكتور وائل إبراهيم أحمد، القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الطوخي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بمجلس الكلية.

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"، والتي تندرج تحت مبادرة " 100 مليون صحة"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة، ولفيف من السفراء والوزراء السابقين.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025.

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة زين العابدين احمد فؤاد كبير باحثين مدير إدارة الجمرك من احباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

استعرضت الهيئة القومية للسكك الحديدية أعمال التطوير الشامل التي شهدها المرفق خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للركاب ونشرت الهيئة تقريرا مصورا عن التطوير على مستوى منظومة الإشارات والجر والعربات ومحطات السكك الحديد.

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الخطوات المطلوبة لتركيب واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 16 مليونًا و8 آلاف و360 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم انتظام توفير بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ السلعية بسعر ١٥٠ جنيهًا للكرتونة.

