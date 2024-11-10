محافظ القاهرة: النقل العام بديل للمترو في حالة توقفه بسبب الأمطار

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم تجهيز خطة طوارئ بهيئة النقل العام لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل أحد خطوط المترو بسبب الأمطار والتنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة، وتحويل الطرق فى حالة تعرضها للأمطار الغزيرة وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة لتسهيل حركة المواطنين وتيسير وصول المعدات لأماكن تجمعات الأمطار.



كما تم التشديد على مسئولى الإنارة المركزية ومسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.

