رئيس جامعة حلوان يترأس مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم

ترأس الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماع مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم، بحضور الدكتور وائل إبراهيم أحمد، القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الطوخي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بمجلس الكلية.

مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور قنديل رؤيته المستقبلية للجامعة والسياسات العامة، مشيرًا إلى أهمية دراسة إمكانية الاستقلال المالي للجامعة. كما أكد على الدور المحوري لكلية التكنولوجيا والتعليم في النهوض بمكانة جامعة حلوان التكنولوجية.

وشدد رئيس الجامعة على أن العام الجامعي الحالي يمثل عام الجودة الحقيقية للتعليم، موضحًا أن زيارته للكلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لحضور مجالس الكليات المختلفة، بهدف تقييم الوضع الراهن بكافة قطاعاتها، وتذليل العقبات التي قد تعوق سير العمل، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي والإداري.

من جانبه، رحب الدكتور وائل إبراهيم برئيس الجامعة، مشيدًا بجهوده المتواصلة في تطوير مختلف قطاعات الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي يقوم بها رئيس الجامعة لمتابعة سير العملية التعليمية وتطوير الأداء في مختلف كليات الجامعة.