3 نصائح هامة من الكهرباء للمواطنين قبل تركيب العدادات مسبقة الدفع

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الخطوات المطلوبة لتركيب واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع.

نصائح تركيب العدادات مسبقة الدفع

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عده نصائح هامة للمواطنين عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع وهي كالتالي:

- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم

٢- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب

٣- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر سبتمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

