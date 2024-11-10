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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي،
وزير التعليم العالي، فيتو
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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

* الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيسًا لجامعة الأقصر.

* الدكتور طارق علي محمد حسن، نائبًا لرئيس جامعة بنى سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث.

* الدكتور أشرف إمام عبدالراضي طايع، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

* الدكتور ماجد محمد محمد علي، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب.

* الدكتورة إيناس ماهر الحسيني بدير، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.

* الدكتور حمدي محمد محمود أحمد حسين، عميدًا لكلية الحقوق جامعة مدينة السادات.

* الدكتورة أماني أسامة كامل حسن، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

* الدكتورة هبة محمود حسين القاضي، عميدًا للمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية.

 

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