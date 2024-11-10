الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في ترعة بسوهاج

اسعاف
اسعاف

شهدت طريق جهينة بالعطوة تابعة مركز المراغة بسوهاج انقلاب سيارة ميكروباص فى الترعة نتيجة السرعة الزائدة ونتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة، وتم نقل المصابين إلي مستشفي جهينة المركزي عن طريق الإسعاف.

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالعطوة بسوهاج 

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من إدارة النجدة تفيد بانقلاب سيارة ميكروباص فى الترعة نتيجة السرعة الزائدة بالعطوة التابعة لمركز المراغة على طريق جهينة سوهاج.
 

ونتج عن إصابة كل من: محمد عبد الوهاب رمضان 39 عاما من جهينة الغربية ونادرة خليفة الوزيد 45 سنة من جهينة الغربية وإيمان محمد إبراهيم 14 عاما ومحمد محمد السيد عبد اللطيف 24 عاما واميرة حسن محمد علي28 عاما ومحمد مصطفي السيد 23 عاما، الجميع من مركز جهينة وتم نقل المصابين إلي مستشفي جهينة المركزي عن طريق الإسعاف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

 

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