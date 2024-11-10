الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظ سوهاج يتفقد تجهيز منفذ حياة كريمة لبيع السلع الغذائية

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد منفذ اللحوم

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم بجولة ميدانية أعمال تجهيز منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بجوار حديقة الثقافة العامة، والذي يندرج ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير منافذ لبيع اللحوم البلدية، والدواجن، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف تخفيف الأعباء عنهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج.



وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات تطوير وتحسين الخدمات في سوهاج، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات.

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين المظهر الجمالي وتعزيز الخدمات العامة للمواطنين.

 

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