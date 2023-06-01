طريقة عمل شاورما الفراخ، بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل شاورما الفراخ، شاورما الفراخ من الأكلات الشامية اللذيذة التى لها شعبية كبيرة فى مصر لمذاقها المميز.

وطريقة عمل شاورما الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وبدلا من شرائها جاهزة تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل شاورما الفراخ.

مكونات عمل شاورما الفراخ:-

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح.

تتبيلة الشاورما.

كوب زبادي.

2 ملعقة خل أبيض.

2 ملعقة عصير ليمون.

فلفل أسود

رشة قرفة

رشة جوزة الطيب

بهارات فراخ

بهارات شاورما

بابريكا

بصل بودر

ثوم بودر

3 بصلات كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

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للتقديم

خبز سورى

خيار مخلل

ثومية

طريقة عمل شاورما الفراخ:

- نحضر صدور الدجاج، ونغسلها جيدا بالماء والخل، ويمكن نقعها لمدة نصف ساعة في الماء والدقيق والملح، ثم نغسلها بالماء الجارى ونصفيها.

- ثم نضعها فى بولة عميقة ونضيف له البصل والثوم المفرومين وباقى مكونات التتبيلة ونقلبها جيدا.

- ثم نغطيها ونضعها فى الثلاجة ليلة كاملة أو لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

- ثم نحضر الشاورما، حيث نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار ونضع بها الزبد وننتظر حتى تسخن، ثم نضيف الشاورما بالتتبيلة ونترك الشاورما على النار الهادئة مع التقليب لحين لآخر وإضافة الماء كلما احتاجت حتى تمام النضج.

طريقة عمل شاورما الفراخ، فيتو

- وبعد نضج الشاورما نتبلها بالملح والفلفل ونقلب ونرفعها من على النار.

- ثم نضعها فى خبز التورتيلا مع الخيار المخلل والثومية، وتقدم ساخنة.

ولعمل شاورما اللحم.

مكونات عمل شاورما اللحم:

نصف كيلو لحم مقطع شرائح

3 ملاعق كبيرة لية ضانى

للتتبيلة

بصل مفروم

كوب زبادى

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

كبيبة صينى

حبهان مفروم

رشة قرفة

ربع كوب خل

عصير نصف ليمونة

للتقديم

شرائح طماطم

شرائح فلفل

بقدونس مفروم

سلطة طحينة

طريقة عمل شاورما اللحم:

- نحضر بولة عميقة ونخلط بها جميع مكونات التتبيلة.

- نضع شرائح اللحم بها ونتركها ليلة كاملة أو لمدة 8 ساعات على الأقل.

- نحضر مقلاة غير لاصقة على النار، ونضع بها القليل من الزيت، ونضيف لها اللية الضانى، ونتركها تذوب على نار هادئة.

- ننشل اللحم من التتبيلة ونصفيه جيدا.

- ننشل الزوائد المتبقية من اللية، ونضيف فى المقلاة الليلة اللحم، ونقلب حتى يتغير لون اللحم.

- نضيف القليل من الماء، ونهدئ النار، حتى تمام النضج، وكلما نقصت الماء نختبر نضج اللحم، فإذا لم تنضج نزيد الماء ونتركها على النار الهادئة، وهكذا حتى تمام النضج.

- بعد نضج اللحم، نضيف الخضروات المقطعة ونتبل بالملح والفلفل، ونقلب حتى تذبل، ثم نضيف البقدونس ونقلب سريعا، وأخيرًا نضيف 3 ملاعق سلطة طحينة، ثم نرفعها من على النار وتقدم بعدها.