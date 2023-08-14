طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، شاورما الفراخ من الأكلات الشامية الشهيرة التي لها مذاق مميز ويعشقها المصريون كثيرا.

وطريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة، بمبالغ خيالية، حيث إن تقديمها في المنزل أوفر واطعم من الجاهزة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات.

مكونات عمل شاورما الفراخ:-

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح

التتبيلة

زبادي

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خل أبيض

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

بصل مفروم

بهارات فراخ

رشة كركم

رشة كارى

رشة كبيبة صيني

رشة قرفة

رشة كمون

بصل بودر

ثوم بودر

بابريكا مدخنة

للتقديم

ثومية

خيار مخلل

كابوتشا مقطعة شرائح

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات:-

نحضر الفراخ ونغسلها جيدا بالدقيق والخل والملح والماء.

ثم نصفيها جيدا ونضعها فى بولة عميقة.

ونضيف لها جميع مكونات التتبيلة ونقلبها جيدا، ونتركه بالثلاجة ليلة كاملة.

وفى اليوم التالى قبل الغداء أو قبل تناولها.

نضعها على الجريل مع قطعة زبد، ونقلبها على النار الهادئة حتى تمام النضج.

ثم نضعها فى الخبز السورى مع الثومية والكابوتشا والخيار المخلل، ثم نضع الخبز على الجريل حتى يتغير لونه، ثم يقدم ساخنا، بجانب البطاطس المقلية وسلطة قومية.

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، فيتو

ولعمل شاورما الفراخ المصري

مكونات عمل شاورما الفراخ المصري:-

نصف كيلو فراخ صدور دجاج مقطعة شرائح

للتبيلة:-

ملح

فلفل أسود

بصل مفروم

بهارات فراخ

رشة كركم

رشة كارى

رشة كبيبة صيني

رشة قرفة

رشة كمون

بصل بودر

ثوم بودر

بابريكا مدخنة

للتقديم

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

فلفل رومي اخضر مقطع مكعبات صغيرة

سلطة طحينة

طريقة عمل شاورما الفراخ المصري:-

نحضر الفراخ ونغسلها جيدا بالدقيق والخل والملح والماء.

ثم نصفيها جيدا ونضعها فى بولة عميقة.

ونضيف لها جميع مكونات التتبيلة ونقلبها جيدا، ونتركه بالثلاجة ليلة كاملة.

وفى اليوم التالى قبل الغداء أو قبل تناولها.

نضعها على الجريل مع قطعة زبد، وبعد أن يتغير لونها نضيف الخضروات.

ثم نقلب حتى تذبل الخضروات، ثم نتبل بالملح والفلفل ونضيف سلطة الطحينة، وتقدم بعدها فى خبز الكايزر مع الخس بجانب المخلل والبطاطس المقلية، ويمكن تحضيرها بمفردها مع الأرز البسمتي.