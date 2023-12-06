الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات وبأقل التكاليف

شاورما الفراخ، فيتو
شاورما الفراخ، فيتو

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، شاورما الفراخ من أنواع الشاورما الشهيرة واللذيذة التي لها عشاق كثيرون، والشاورما أكلة شامية عشقها المصريون كثيرا.

وطريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شاورما الفراخ زى المحلات، بأقل التكاليف.

مكونات عمل شاورما الفراخ:-

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح صغيرة

التتبيلة

كوب زبادي

ملعقة عسل

ملح

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فلفل اسود

سماق

كبيبة صيني

بابريكا

بصل بودر

ثوم بودر

رشة كمون

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة زيت

كاري

حبهان بودر

ربع كوب خل أبيض

عصير ليمونة

للتقديم 

صوص الثومية

خيار مخلل

خس كابوتشا

خبز سوري

طريقة عمل شاورما الفراخ زى المحلات:-

  • نغسل الفراخ اولا جيدا بالماء والملح والدقيق والخل والفلفل الأسود ثم نغسلها بالماء الجارى ونصفيها
  • نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقليها جيدا.
  • ثم ننقع الفراخ فى التتبيلة ونقلب جيدا ونتركها ليلة كاملة فى الثلاجة أو لمدة لا تقل عن 6 ساعات.
  • ثم ننشلها من التتبيلة ونضعها على الجريل مع القليل من الزيت أو نضعها على النار فى مقلاة غير لاصقة ونقلب جيدا حتى تمام النضج.
  • ثم نحضر ساندويتشات الشاورما حيث نفرد الخبز السورى وندهنه بالثومية ونضع فوقه الخيار المخلل والكابوتشا ثم نضيف الشاورما.
  • نلف الخبز رول ونضعه على الجريل حتى يأخذ لون ويصبح مقرمشا.
  • ثم تقدم ساندويتشات الشاورما بعدها ساخنة بجانب الثومية.
طريقة عمل شاورما الفراخ زى المحلات، فيتو 

ولعمل صوص الثومية:-

مكونات عمل صوص الثومية:-

كوب ماء

2 ملعقة نشاء

5 فصوص ثوم

نصف كوب زيت

كوب زبادي

ملح

ربع كوب خل أبيض

طريقة عمل الثومية مثل الجاهزة:-

  • نذوب النشا فى الماء، ونحضر مقلاة صغيرة ونضع بها خليط الماء والنشاء ونرفعها على النار ونقلب حتى تصبح متماسكة.
  • ثم نتركها تبرد ونضعها بالخلاط الكهربائي ونضيف لها الثوم والملح والخل والزبادى ونضرب جيدا.
  • ثم نضيف الزيت تدريجيا أثناء تشغيل الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نضع الثومية في طبق التقديم وتقدم بجانب الأكلات المختلفة حسب الرغبة مثل الفراخ المشوية أو الشاورما بأنواعها.
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طريقة عمل شاورما الفراخ، زي الجاهزة وأوفر

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