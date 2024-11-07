جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على زد

ترتيب الدوري المصري، حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على فريق زد بهدف نظيف أحرزه طاهر محمد طاهر في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بعد الفوز اليوم وعلى سيراميكا كليوباترا الجولة الأولى.

وحقق طلائع الجيش الفوز على غزل المحلة بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز الاتحاد السكندري بهدف على حرس الحدود في افتتاح الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ومن المقرر استكمال مباريات الجولة الثانية غدًا الجمعة وبعد غدا السبت بواقع ثلاث مواجهات كل يوم.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والاتحاد والجيش



1 - الأهلي 6 نقاط.

2- الاتحاد السكندري 6 نقاط

3 - سموحة 3 نقاط.

4 - المصري 3 نقاط.

5 - الزمالك 3 نقاط.

6 -طلائع الجيش 3 نقاط.

7 - بتروجيبت نقطة وحيدة.

8 - بيراميدز نقطة وحيدة.

9 - إنبي نقطة وحيدة.

10 - الجونة نقطة وحيدة.

11 - الإسماعيلي نقطة وحيدة.

12 - مودرن سبورت نقطة وحيدة.

13- غزل المحلة نقطة

14 -زد نقطة وحيدة.

15 - البنك الأهلي صفر من النقاط.

16 - فاركو صفر من النقاط.

17 - حرس الحدود صفر من النقاط.

18 - سيراميكا كليوباترا صفر من النقاط.