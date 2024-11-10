الأحد 10 نوفمبر 2024
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جامعة القناة وجهاز حماية المستهلك يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير الكوادر المتخصصة (صور)

جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو

وقّع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، بروتوكول تعاون مشترك اليوم الأحد 10 نوفمبر، بهدف دعم حماية المستهلك وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.  

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أبرز الحضور خلال مراسم التوقيع 

حضر مراسم التوقيع  الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية. 

جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو

مدن القناة وسيناء 

وضم وفد جهاز حماية المستهلك اللواء إبراهيم مكى المشرف على أفرع الجهاز بمدن القناة، الدكتور جمال عبد الغفار مدير إدارة المواصفات بالجهاز، والأستاذ مؤمن جاد مدير فرع الجهاز بالإسماعيلية.
 

تقديم خدمات مجتمعية متميزة 

وصرّح الدكتور ناصر مندور بأن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يعكس التزام جامعة قناة السويس في تقديم خدمات مجتمعية متميزة، ويساهم في تطوير الكوادر المتخصصة لحماية المستهلكين. 

جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو

ومن جانبه، أكد اللواء شريف الرشيدي أن البروتوكول الجديد يعزز جهود جهاز حماية المستهلك من خلال دعم أكاديمي وعلمي متميز، مما يسهم في تحقيق حماية شاملة لحقوق المستهلكين. 

يهدف البروتوكول إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة تسعى إلى إعداد كوادر بشرية ماهرة في مجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والدعم الفني في الفحص للسلع والمنتجات.

ويأتي هذا التعاون تعزيزًا لدور جامعة قناة السويس كمرجعية أكاديمية وعلمية تقدم خدمات متميزة للمجتمع.

يتضمن التعاون أيضًا إعداد برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات من خلال تنظيم زيارات وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة، فضلًا عن إجراء بحوث ودراسات تخدم مصالح الطرفين المشتركة. 

ويتيح البروتوكول للطرفين العمل على مشروعات تجريبية مشتركة لمكافحة الغش التجاري بطرق علمية وتكنولوجية، إلى جانب التعاون في استطلاعات الرأي وبحوث السوق واختبارات الجودة التي تساهم في رفع وعي المستهلك بمعايير اختيار السلع المطابقة للمواصفات.

كما تم الاتفاق على آلية لإدارة بنود البروتوكول حيث يتم تعيين منسق من كل طرف لتسهيل التواصل والمتابعة الدورية للأنشطة وتقييم نتائج التعاون.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بإصطحاب نائب رئيس جهاز حماية المستهلك والوفد المرافق له في زيارة إلى الكلية المصرية الصينية حيث أشاد الوفد بما شاهده داخل الكليات من معامل ومعدات بأحدث التقنيات العالمية.

 

 

 

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