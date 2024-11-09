السبت 09 نوفمبر 2024
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جامعة القناة تتابع انتظام امتحانات الميدتيرم بجميع الكليات (صور)

جانب من أعمال الامتحانات،
جانب من أعمال الامتحانات، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 "الميدتيرم" تسير بانتظام داخل كليات الجامعة.  

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بدء اختبارات ال100 تيرم 

وبدأت الكليات في إجراء الاختبارات وفقًا للضوابط والقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات. 

جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو

وأوضح "مندور" أنه تم الإعلان عن جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية لكل كلية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات للطلاب وتنظيم عملية الامتحانات بشكل فعال. 

استمرار أعمال الامتحانات 

وأضاف الدكتور ناصر مندور أن الامتحانات مستمرة خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، حيث تشمل جميع الكليات المختلفة، سواءً للبرامج العلمية أو الأدبية. 

جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام باللوائح التي تتضمن منع الغش، وحظر دخول الهواتف المحمولة والأجهزة اللاسلكية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات والمعامل.

جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو

قياس مدي تحصيل الطلاب 

كما أشار "مندور" إلى أن امتحانات الميدترم تهدف إلى قياس مدى تحصيل الطلاب وفهمهم للمواد الدراسية، بما يتماشى مع الأهداف الأكاديمية للجامعة.

متابعة سير الامتحانات 

قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية شملت لجان الامتحانات في كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية الطب البيطري، وكلية التجارة، حيث اطمأن على حسن سير العملية الامتحانية وتوفر الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم. 
 

جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو
جانب من أعمال الامتحانات،فيتو

وأكد الدكتور عبد النعيم أن الامتحانات في كلية الطب البيطري تُجرى إلكترونيًا، مما يعكس تطور الجامعة في تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة لضمان دقة وكفاءة العملية الامتحانية.

 

كما أوضح "عبد النعيم" أن الكليات أتمت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، حيث جرى إعداد وتجهيز القاعات والمعامل بمختلف الاحتياجات التقنية والفنية اللازمة. 

 

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن أسئلة امتحانات الميدتيرم صُممت لقياس مدى قدرة الطلاب على الفهم والتحليل، مع التركيز على تغطية كافة الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية العام الدراسي، بما يحقق الأهداف التعليمية المرجوة. 

 

يُذكر أن التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات يُشير إلى الضوابط العامة التي يجب اتباعها في امتحانات الميدتيرم، والتي تضمنت الإعلان عن الجداول عبر المواقع الإلكترونية للكليات، تجهيز القاعات بأحدث الوسائل التكنولوجية، وضمان تطبيق إجراءات تتيح للطلاب التركيز والفهم العميق للمقررات الدراسية.

 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة امتحانات امتحانات الميدتيرم

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