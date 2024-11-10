جامعة القناة تنظم المؤتمر العلمي البيئي الأول لكلية العلوم

تنظم كلية العلوم بـ جامعة قناة السويس، المؤتمر العلمي البيئي الأول للكلية، بعنوان "رؤى مستقبلية للاستدامة البيئية"، وذلك يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

الهدف من عقد المؤتمر

يسعى المؤتمر إلى أن يكون منصة علمية لمناقشة قضايا الاستدامة وتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين وصناع القرار في هذا المجال الحيوي.

ويأتي تنظيم المؤتمر بإشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وترأسه الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم.

المشرفون على المؤتمر

ويأتي المؤتمر تحت إشراف تنفيذي لكلا من الدكتور رأفت محمد عفيفي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر ومقرره والدكتورة شرين محمد البنا وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر والدكتورة مروة إبراهيم سعد الدين منسق المؤتمر.

دور المؤتمر في تحقيق الاستدامة البيئية

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة على الدور المحوري لهذا المؤتمر في تحقيق الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني لتحقيق أهداف الاستدامة.



مضيفا أن هذا المؤتمر يجسد التزام الجامعة بتقديم حلول علمية لتحديات البيئة، ودعم التعاون بين الجهات المعنية، ما يتيح الفرصة لخلق حوار بناء حول كيفية تحقيق التوازن بين التطور البيئي والاقتصادي.

وأوضح مندور أن المؤتمر العلمي البيئي الأول لكلية العلوم بجامعة قناة السويس يعد حدثًا مميزًا على الصعيد الأكاديمي والمجتمعي، إذ يسعى إلى دعم البحث العلمي والاستفادة من الأفكار الجديدة لتحفيز تبني ممارسات بيئية تساهم في بناء مستقبل مستدام.

دعم الأبحاث البيئية

من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان المؤتمر يهدف إلى دعم الأبحاث التي تركز على الحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية.

وأوضح أن الجامعة تؤمن بأهمية تشجيع الأبحاث العلمية التي تسعى لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تقليل الأثر البيئي للصناعات المختلفة، وتعزز استخدام تقنيات صديقة للبيئة بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأهمية دور الجامعة في رفع الوعي البيئي وتعزيز الالتزام المجتمعي نحو الاستدامة، وأكدت على دعمها لهذا المؤتمر كمساهمة علمية فعّالة من الجامعة نحو مستقبل أكثر استدامة.

كما رحبت الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر، بالمشاركين في هذا الحدث العلمي، مشددة على أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لاستعراض أحدث الأبحاث والتجارب العلمية في مجال الاستدامة البيئية، ويساعد على تحفيز الباحثين على تقديم أفكار وحلول رائدة.

وأعرب الدكتور رأفت محمد عفيفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر، عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في دعم الجهود الأكاديمية والمجتمعية لتحقيق بيئة مستدامة، مؤكدًا أهمية تحفيز الصناعات على التحول إلى أساليب إنتاج صديقة للبيئة للحد من التلوث.

واختتمت الدكتورة شرين محمد البنا، وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر، بالإشادة بدور الشباب والباحثين في المشاركة العلمية الفاعلة، ودعتهم للاستفادة من محاور المؤتمر التي تشمل قضايا متعددة منها التغير المناخي، التنوع البيولوجي، إدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة.