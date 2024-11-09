السبت 09 نوفمبر 2024
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قافلة طب سوهاج تفحص قاع العين لـ243 مريض سكري ببني جميل

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن كلية الطب البشري بالجامعة أطلقت قافلة طبية متخصصة لفحص قاع العين لمرضى السكري، بقرية بني حميل التابعة لمركز البلينا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية لبناء وتنمية الإنسان المصري" تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: تم خلال أعمال القافلة، استقبال الأهالى وإجراء الكشف والفحوصات اللازمة لهم على أمراض العيون، إلى جانب صرف العلاج اللازم للمرضي مجانًا.

 

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية انه تم مناظرة ٢٤٣ مريض وفحص قاع العين لهم، وجمع البيانات اللازمة عنهم مثل التاريخ المرضي، كما تم تحويل عدد ٣٧ حالة إلى مستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال الفحوصات اللازمة وإجراء ما يلزم من تدخلات متابعة وتدخلات جراحية.

وأوضح الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة انه تم تنفيذ ندوتين للتوعية الصحية إحداهما عن مرض السكري أسبابه وأنواعه واعراضه، والثانية عن مضاعفات مرض السكري على العين وذلك بحضور اكثر من ٢٠٠ مواطن من أهالي القرية.

 

حاضر بالندوات التوعوية الدكتور احمد فتحي النحاس، والدكتور هاني محمود الأستاذ المساعد بقسم طب وجراحة العيون وشارك في القافلة الدكتور أسامة العريبي نائب مدير المستشفى الجامعي الجديد، وفرج علي حسن مدير إدارة خدمة المجتمع بالكلية.

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