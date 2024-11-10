سام مرسي يقود إبسويتش تاون للفوز على توتنهام 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور)

فاز فريق إبسويتش تاون على نظيره توتنهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية إبسويتش تاون كل من صامويل سزموديكس في الدقيقة 30 وليام ديلاب في الدقيقة 40، فيما سجل هدف توتنهام اللاعب رودريجو بيتانكور في الدقيقة 68.

تشكيل إبسويتش تاون أمام توتنهام

وبدأ سام مرسي لاعب المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل إبسويتش وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أرنيت موريس.

في خط الدفاع: دارا أوشيا - أكسيل توانزيبي - كاميرون بيرجيس - ليف ديفيز.

في خط الوسط: كاجوست - سام مرسي - جونسون.

في خط الهجوم: ليام ديلاب - صامويل سموديك - هاتشينسون.

تشكيل توتنهام أمام إبسويتش تاون

وبدأ توتنهام المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، رادو دراجوسين، ديستيني أودوجي.

في خط الوسط: باب ماتار سار، بنتانكور، كولوسيفسكي.

في خط الهجوم: برينان جونسون، سولانكي، سون.

ترتيب توتنهام وإبسويتش تاون

ويحتل نادي توتنهام المركز العاشر برصيد 16 نقطة، بينما يقع إبسويتش تاون في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، خلال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.