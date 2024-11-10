الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها تشيلسي ضد آرسنال

تشيلسي وأرسنال،فيتو
تشيلسي وأرسنال،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد الموافق 10 - 11 - 2024 العديد من المباريات المهمة في مختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها مباراة تشيلسي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي ومواجهة ريال سوسيداد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2  

توتنهام ضد إبسويتش تاون – الساعة 4 عصرا  على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي ضد آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

ريال بيتيس ضد سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3  

ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

بلد الوليد ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

خيتافي ضد جيرونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

ريال سوسيداد ضد برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  

أتالانتا ضد أودينيزي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD  

فيورنتينا ضد هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD      

روما ضد بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD      

مونزا ضد لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD      

انتر ميلان ضد نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  

أوجسبورج ضد هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5    

شتوتجارت ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

هايدنهايم ضد فولفسبورج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5  


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  

نيس ضد ليل – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4  

رين ضد تولوز – الساعة 6 مساء  على قناة beIN SPORTS XTRA 2    

مونبلييه ضد ستاد بريست – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

لوهافر ضد ستاد ريمس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3  

ليون ضد سانت إيتيان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة


أسوان ضد سبورتنج – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 1 on time sport

ديروط ضد وي – الساعة 2:30 ظهرا

منتخب السويس ضد بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا

المنصورة ضد الداخلية – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 on time sport

راية ضد القناة – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport

مواعيد مباريات الدوري التركي


جوزتبه ضد قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا

جالاتا سراي ضد سامسون سبور – الساعة 3 عصرا

إسطنبول باشاك شهير ضد بشكتاش – الساعة 6 مساء

فناربخشة ضد سيفاس سبور – الساعة 6 مساء

مدرب ليفربول: صلاح سيظل في القمة

ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدف نونيز في الشوط الأول (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

مواعيد مباريات اليوم الاحد الدوري الانجليزي الدوري الإسباني تشيلسي ضد أرسنال

مواد متعلقة

بسبب مباراة الزمالك، سموحة يطالب اتحاد الكرة بإبعاد طارق مجدي والشناوي عن مبارياته (مستند)

برينتفورد يفوز على بورنموث 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

بعد تسجيله هاتريك، فينيسيوس جونيور رجل مباراة ريال مدريد وأوساسونا

موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على إنبي

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء (فيديو)

حبس نجل داعية إسلامي شهير بتهمة حيازة الحشيش

وفاة والدة المذيعة مفيدة شيحة

عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن أزمة الإيجار القديم تاريخي ويبعث الأمل

خبير اقتصادي يكشف عن شرطين أساسيين لصندوق النقد بشأن مصر(فيديو)

الدستورية العليا تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية بـ"الإيجار القديم"

بيان عاجل من عمليات التجارة البحرية البريطانية بشأن السفن في البحر الأحمر

20 مليون مقابل تمديد عقده، توتر العلاقة بين مصطفى فتحي وبيراميدز

منوعات

المزيد

امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا

العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads