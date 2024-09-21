قضايا الدولة تنجح في تجنيب مصر خسارة 8 مليارات دولار، اعرف التفاصيل

نجحت هيئة قضايا الدولة، في تجنيب مصر خسارة أكثر من 8 مليارات دولار بعد نزاع قضائى استمر لمدة 7 سنوات.

جاء هذا في إطار الدعوى التحكيمية رقم «ICSID Case No. ARB/18/31»، التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومستثمرون آخرون من الكويت ضد جمهورية مصر العربية، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن.

كان المحتكمون قد زعموا تعرض استثماراتهم في مشروع إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار للتضرر، حيث كان المشروع يهدف إلى استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، بقيمة تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار.

نجحت هيئة قضايا الدولة، في دحض معظم ادعاءات المحتكمين، مما أدى إلى تخفيض قيمة التعويض إلى أقل من 1% من المبلغ المطالب به، وهو إنجاز جنّب الدولة خسائر مالية ضخمة.

كما أكدت الهيئة صحة إجراءات فسخ العقد واستعادة الدولة المصرية لملكية الأراضي المتنازع عليها، واستمر هذا النزاع التحكيمي لمدة سبعة أعوام، وشهد جهودًا مكثفة من فريق هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي "ورد ستون".

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