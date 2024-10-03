الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

قضايا الدولة تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

قضايا الدولة تحتفل
قضايا الدولة تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة، فيتو

نظم نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الرازق شعيب احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

احتفال قضايا الدولة بنصر أكتوبر العظيم 

حضر الاحتفال رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الأندية، ومستشارين الهيئة.

 

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قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة المستشار عبدالرازق شعيب عبدالراضي صديق مستشارى قضايا الدولة

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