قضايا الدولة تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة
نظم نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الرازق شعيب احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.
احتفال قضايا الدولة بنصر أكتوبر العظيم
حضر الاحتفال رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الأندية، ومستشارين الهيئة.
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