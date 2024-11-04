وزير التعليم العالي يصدر عددا من قرارات التعيين للوظائف القيادية بجامعة الفيوم

قال رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة : إن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر عدة قرارات، لتسكين عدد من الوظائف القيادية بجامعة الفيوم، فقد أصدر القرار الوزاري رقم 2067 بتجديد تعيين عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح المليجي، في وظيفة مدير عام كلية الخدمة الاجتماعية.

قرارات تعيين وإعادة تحديد وظائف قيادية بالجامعة

كما أصدر القرار رقم 2092 بتعيين هالة محمد جمال الدين عثمان في وظيفة مدير عام المكتبات والقرار رقم 2088 بتجديد تعيين محمد محمود محمد محمود زوبع، في وظيفة مدير عام الموازنة العامة والحسابات، والقرار رقم 2090 بتجديد تعيين عشري عبد السميع جودة رمضان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والقرار رقم 2089 بتعيين مجدة محمد عبد الفتاح محمد، في وظيفة أمين كلية التربية بالمستوى الوظيفي مدير عام، والقرار رقم 2091 بتجديد تعيين الدكتورة رحاب عبد الرؤوف في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

ندوة كلية التمريض بعنوان كنوز وآثار مصرية

يذكر إن كلية التمريض نظمت ندوة بعنوان (كنوز وآثار الفيوم)، وشارك في تنظيم الندوة كل من كلية الآثار جامعة الفيوم، ومنطقة آثار الفيوم ضمن مبادرة (اعرف بلدك) بهدف تنمية الوعي الأثري لدى الطلاب، والتعرف على القيمة التاريخية والأثرية لمحافظة الفيوم، باعتبارها من أقدم المحافظات التي تضم مجموعة من أشهر المعالم السياحية، بالإضافة إلى ما تتمتع به المحافظة من قيمة مكانية متميزة.

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