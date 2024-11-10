وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد عددًا من المدارس (صور)

استقبل اليوم الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية خالد عبد الحكم رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بديوان عام الوزارة، وبحضور الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة بالمديرية، وإبراهيم جمعة وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية، وحاتم حسين مدير التعليم الثانوي بالإدارة.

وتوجه الجميع لزيارة مدارس ‏جيهان السادات الثانوية بنات، والمنصورة الثانوية بنات، وأحمد زويل الإعدادية بنات وشهداء بدواي الثانوية المشتركة.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.