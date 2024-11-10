آخرهم شاهين في مسلسل باسورد، نجوم راب قدموا تجارب ناجحة في عالم التمثيل

نجح نجم الراب شاهين عبر خطواته الواثقة بمجال التمثيل في إثبات قدراته كممثل، وكان مسلسل باسورد هو آخر أعماله الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

ومن قبله قدم شاهين دورًا مميزًا في مسلسل لانش بوكس، ومسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة، والذي جسد خلاله شخصية فريد وهو طبيب نفسي عاشق للغناء ويمارسه كهواية ويتقرب من كاملة “آية سماحة” ويساندها في الكثير من المواقف، كما شارك في مسلسل سوشيال وكذلك مسلسل بيمبو، ومن قبلهم في ميكروفون حيث ظهر بشخصيته الحقيقية.

وهناك نجوم عديدين نجحوا في مجال التمثيل مثل شاهين ومن أبرزهم:

تجربة أبيوسف في عالم الدراما

شارك أبيوسف في مسلسل الليلة واللي فيها مع زينة، وقدم شخصية حاتم الذي يتورط مع زينة في علاقة فتقتله في الأخير وتدفنه دون أن يعلم أحد شيئًا عنها.

والمسلسل من بطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبييوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

نجم الراب ويجز

دخل مطرب الراب ويجز عالم التمثيل من خلال تجربة وحيدة وهي مسلسل بيمبو وقدم ويجز في مسلسل بيمبو شخصية "جابر"، وهو شاب قادم من الصعيد بحثا عن لقمة العيش، ويلتقي بيمبو للمرة الأولى في الشارع، حيث تحدث بينهما العديد من التطورات ويستمران معا.

مسلسل بيمبو من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، عباس أبو الحسن، محمد لطفي، ويجز، أحمد الأزعر، ملك الحسيني، سارة عبد الرحمن، وأحمد بسيوني، ومجموعة من الفنانين الشباب، وهو من تأليف منة فوزي ومحمد أديب، وإخراج عمرو سلامة.

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