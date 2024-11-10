صحة الدقهلية: إجراء 4 عمليات رمد متنوعة بـ"بلقاس" ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية، عن إجراء 4 عمليات متنوعة بتخصص الرمد ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك بالتنسيق بين مستشفى رمد المنصورة وقسم الرمد بمستشفى بلقاس.

إجراء 4 عمليات رمد متنوعة بـ"بلقاس" ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وأضاف وكيل الوزارة أن العمليات الأربع تم إجراؤها بمستشفى بلقاس، تحت إشراف فريق الطب العلاجى بالمديرية؛ بهدف تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار وتبادل الخبرات ومن ثم رفع مستوى الخدمة المقدمة.

فيما أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أن عمليات العيون تنوعت بين عمليات صغرى ومتوسطة كالمياه البيضاء، لافتًا إلى أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل.

يشار إلى أن قسم الرمد بمستشفى بلقاس قد تم ضمه إلى أقسام الرمد المعتمدة بقوائم الانتظار عقب تطويره مؤخرًا، وتزويده بجهاز ميكرسكوب بميكرسكوب رمد حديث وجهاز فيكو لإزالة المياه البيضاء.