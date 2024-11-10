الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

قالت الرئاسة الروسية “الكرملين”: إن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم.

وأضاف الكرملين: التصريحات بشأن السلام وليس المواجهة هي التي تميز ترامب عن إدارة بايدن.

 

حل الأزمة الأوكرانية

وأمس، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن وعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل أزمة أوكرانيا سريعًا "مجرد كلام".

ويوم الخميس، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دونالد ترامب لانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، معربا عن استعداده لإجراء اتصالات معه.

 

بوتين يصف ترامب بالشجاعة

وتابع بوتين: "تأثرت بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله أنه رجل شجاع  لقد كان لدي انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى".

وأضاف الرئيس الروسي: "رغبة ترمب في استعادة العلاقات مع روسيا تستحق الاهتمام.. ونرحب بما وعد به في حملته بتحسين العلاقات مع روسيا وحل النزاع في أوكرانيا".

 

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