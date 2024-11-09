روسيا: وعود ترامب بحل أزمة أوكرانيا سريعًا "مجرد كلام"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت: إن وعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل أزمة أوكرانيا سريعًا "مجرد كلام".

ويوم الخميس، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دونالد ترامب لانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، معربا عن استعداده لإجراء اتصالات معه.

بوتين يصف ترامب بالشجاعة

وتابع بوتين: "تأثرت بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله أنه رجل شجاع لقد كان لدي انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى".

وأضاف الرئيس الروسي: "رغبة ترمب في استعادة العلاقات مع روسيا تستحق الاهتمام.. ونرحب بما وعد به في حملته بتحسين العلاقات مع روسيا وحل النزاع في أوكرانيا".

تورط أمريكا في الحرب ضد روسيا

الجدير بالذكر أن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، قال يوم الأربعاء، إنه لا يعلم بوجود خطط لدى الرئيس فلاديمير بوتين لتهنئة دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية.

وقال بيسكوف: "نحن نتحدث عن دولة غير صديقة متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الحرب ضد روسيا".