الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري: فحوصات طبية لتحديد إصابة خالد الغندور

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

 يخضع خالد الغندور لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي  المصري البورسعيدي  مساء اليوم الأحد، لعدد من الفحوصات الطبية باستخدام الأشعة التشخيصية.

وذلك لتحديد مدى إصابته بالعضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمس أمام نظيره فريق الجونة والتي تسببت في استبداله بعد مرور نحو 30 دقيقة من الشوط الأول.

 

راحة سلبية 48 ساعة للمصري

 وقرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي منح لاعبيه راحة سلبية ليومين بعد مباراة الجونة أمس السبت.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري 

 ويستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر بعد غد الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

مباراة المصري البورسعيدي والجونة

 الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي والجونة سلبيا بالجولة الثانية من الدوري الممتاز على استاد السويس الجديد.

مباراة المصري والجونة 

 وأصبح رصيد المصري البورسعيدي أربع نقاط في المركز الرابع والجونة نقطتين في المركز العاشر 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المصري البورسعيدي خالد الغندور النادي المصري مباراة الزمالك والمصري الجونة

مواد متعلقة

علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية يومين قبل الاستعداد للزمالك

رقم جديد لـ آرني سلوت في البريميرليج بعد الفوز على أستون فيلا

صلاح يلاحق هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها تشيلسي ضد آرسنال

مدرب ليفربول: صلاح سيظل في القمة

20 مليون مقابل تمديد عقده، توتر العلاقة بين مصطفى فتحي وبيراميدز

ركلات جزاء من وحي الخيال، الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية

مجدي عبد الغني يعلن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع طويل مع المرض

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت في الدوري الألماني والقناة الناقلة

الدستورية تحظر الحبس في جريمة قذف الموظف العام عن طريق النشر (مستندات)

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads