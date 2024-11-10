الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية يومين قبل الاستعداد للزمالك

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

 قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي منح لاعبيه راحة سلبية ليومين بعد مباراة الجونة أمس السبت.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري 

 ويستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر بعد غد الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

مباراة المصري البورسعيدي والجونة

 الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي والجونة سلبيا بالجولة الثانية من الدوري الممتاز على استاد السويس الجديد.

مباراة المصري والجونة 

 وأصبح رصيد المصري البورسعيدي أربع نقاط في المركز الرابع والجونة نقطتين في المركز العاشر 

تعرف على تشكيل الجونة لمباراة المصري بالدوري

المصري البورسعيدي والجونة يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المصري البورسعيدي الزمالك مباراة الزمالك والمصري الدوري الممتاز الجونة

مواد متعلقة

رقم جديد لـ آرني سلوت في البريميرليج بعد الفوز على أستون فيلا

صلاح يلاحق هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها تشيلسي ضد آرسنال

مدرب ليفربول: صلاح سيظل في القمة

20 مليون مقابل تمديد عقده، توتر العلاقة بين مصطفى فتحي وبيراميدز

ركلات جزاء من وحي الخيال، الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية

مجدي عبد الغني يعلن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس

الدوري الإنجليزي، صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا بثنائية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع طويل مع المرض

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع أوفي إيجاريا

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

كتائب القسام تعلن استهداف 15 جنديًّا إسرائيليًّا من المسافة صفر

منوعات

المزيد

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في تصفيات شمال إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads