علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية يومين قبل الاستعداد للزمالك

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي منح لاعبيه راحة سلبية ليومين بعد مباراة الجونة أمس السبت.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر بعد غد الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

مباراة المصري البورسعيدي والجونة

الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي والجونة سلبيا بالجولة الثانية من الدوري الممتاز على استاد السويس الجديد.

مباراة المصري والجونة

وأصبح رصيد المصري البورسعيدي أربع نقاط في المركز الرابع والجونة نقطتين في المركز العاشر