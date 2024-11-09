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رياضة

المصري البورسعيدي والجونة يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي والجونة سلبيا بالجولة الثانية من الدوري الممتاز على استاد السويس الجديد.

مباراة المصري البورسعيدي والجونة

سيطر لاعبو المصري على مجريات اللعب بينما تراجع لاعبو الجونة للدفاع

وفي الدقيقة 20 ألغى حكم المباراة  هدف للمصري بداعي التسلل على مهاجمه صلاح محسن

وتوقفت المباراة لإسعاف حارس مرمى الجونة محمد علاء.

وفي الدقيقة 28 أطلق بلال السيد لاعب الجونة تسديدة صاروخية باتجاه المرمى، لكن الحارس محمود جاد يتألق بإبعادها من أعلى الزاوية اليمنى، لترتطم بالعارضة وتخرج إلى ركلة ركنية

 

تشكيل المصري أمام الجونة

واعلن علي ماهر  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره الجونة

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد،  كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف،  خالد الغندور، ميدو جابر، كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

 

 

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، محمد هاشم، حسن علي،  يوسف الجوهري، كريم بامبو، أحمد القرموطي، عبد  الرحيم دغموم، بابا بادجي، محمد الشامي.

تشكيل الجونة أمام المصري 

وأعلن الكابتن علاء عبد العال المدير الفني للجونة، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة المصري 

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من: محمد علاء لحراسة المرمى، أحمد رضا، أحمد العش، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد مجدي كهربا لخط الظهر، عبد الجواد تعلب، بلال السيد  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، سيف شيكا، محمد محمود كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أرنو.

فيما ضمت قائمة البدلاء: عمرو شعبان، أحمد حسام، عصام صبحي، رضا صلاح، محمود حسونة، حسن ياسين، أكيم فافور، مازن ياسر، شامسو كابير

مباراة المصري والجونة 

وأصبح رصيد المصري البورسعيدي اربع نقاط في المركز الرابع والجونة نقطتين في المركز العاشر 

 

 

الدوري الممتاز، المصري والجونة يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

تعرف على تشكيل الجونة لمباراة المصري بالدوري

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