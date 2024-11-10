كتائب القسام تعلن استهداف 15 جنديًّا إسرائيليًّا من المسافة صفر

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد استهداف قوة صهيونية من 15 جنديًّا والإجهازعليهم من المسافة صفر غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا في قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43603 شهداء و102929 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و164 مصابا خلال 24 ساعة.

تحذيرات شديدة من حدوث مجاعة بشمال غزة

وأمس، حذر خبراء لجنة مراجعة المجاعة من وجود "احتمال قوي" بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق من شمالي قطاع غزة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال هجومًا واسعًا على القطاع.

ووصف خبراء الأمن الغذائي، في تحذير، الوضع الإنساني في أنحاء قطاع غزة بأنه "بالغ الخطورة ويتدهور بسرعة".

وشددت المتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة، لتخفيف حدة المأساة.