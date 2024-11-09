بسبب الحصار، تحذيرات شديدة من مجاعة شمال غزة

حذر خبراء لجنة مراجعة المجاعة من وجود "احتمال قوي" بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق من شمالي قطاع غزة، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية هجوما واسعا على القطاع.

ووصف خبراء الأمن الغذائي، في تحذير، أمس الجمعة، الوضع الإنساني في أنحاء قطاع غزة بأنه "بالغ الخطورة ويتدهور بسرعة".

وشددت المتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة، لتخفيف حدة المأساة.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة إن جميع الجهات الفاعلة المعنية بالحرب في غزة يجب أن تتخذ إجراءات فورية "في غضون أيام وليس أسابيع.. لتجنب هذا الوضع الكارثي والتخفيف منه".

وأكدت اللجنة أن هذا الأمر لا يشمل المقاتلين فحسب، بل أيضا الجهات التي لديها تأثير عليهم.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب تقرير أصدرته اللجنة في 17 أكتوبر، والذي جاء فيه أن الفلسطينيين في كافة أنحاء قطاع غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي.

ويعد هذا مستوى طوارئ المرحلة الرابعة، في نظام التصنيف المكون من خمسة مستويات للجوع، والمرحلة الخامسة هي الكارثة والمجاعة.