القبض على موظف وسائق سرقا شركة بالقطامية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على موظف وسائق سرقا مولدا كهربائيا من شركة يعملان بها بمنطقة القطامية.
تعود الواقعة عندما تم ضبط موظف بشركة للخدمات والصيانة وسائق بذات الشركة لقيامهما بسرقة مولد كهربائى خاص بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة جهة عملهما بدائرة قسم شرطة القطامية بأسلوب "الفك"، ونقله بإستخدام سيارة ملك ذات الشركة.
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأضافا بالتصرف فى المولد المستولى عليها بالبيع لعميلهما "سيء النية" (مالك شركة معدات زراعية - مقيم بمحافظة الجيزة) "تم ضبطه" وبحوزته المولد المستولى عليه.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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