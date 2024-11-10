الداخلية تعقد دورة توعوية وتثقيفية للعاملين المعنيين بحقوق الإنسان

عقدت وزارة الداخلية، دورة توعوية وتثقيفية لمديري إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة وذلك بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة خلال الفترة من (2-6/11/2024).. لتزويدهم بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية التى تُمكنهم من أداء مهام عملهم ومداركة السلبيات وإزالة المعوقات فى العمل بما يسهم فى تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة ويشكل مردودًا إيجابيًا فى تعظيم الصورة الذهنية لرجل الشرطة داخل القطاع الجماهيرى.

وتناولت اللقاءات (إستراتيجية وزارة الداخلية فى مجال حقوق الإنسان - حقوق الإنسان والأمن القومى المصرى – آليات تطبيق حقوق الإنسان فى العمل الأمنى – التواصل المجتمعى كأحد ركائز حقوق الإنسان فى العمل الشرطى – آليات الوزارة نحو مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن – التعامل مع آليات تلقى الشكاوى لاسيما من خلال "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء" – حقوق الإنسان كمفهوم وكممارسة).



وكان لفعاليات الدورة مردودًا إيجابيًا لدى كافة المشاركين بها خاصة فى ثقل خبراتهم مما ينعكس بشكل إيجابى على عملهم فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز ثقة المواطن.. وتحقيق رسالة وزارة الداخلية فى صون الحقوق وحماية الحريات.