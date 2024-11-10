ضبط عاطل لسرقته حقيبة أجنبي بأسلوب" الخطف" بالساحل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لسرقته حقيبة أجنبي "بأسلوب" الخطف" بدائرة قسم شرطة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة حقيبة أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مستخدمًا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب" الخطف"، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – شاشة – 7 هواتف محمول – جهاز "لاب توب" –2 حقيبة يد “بداخلهما متعلقات شخصية”).

وبمواجهته اعترف بالواقعة المشار إليها بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات بيع المسروقات (لعميله سيء النية - له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) "تم ضبطه"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.