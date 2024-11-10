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رياضة

ندرة تهديفية، الجولة الثانية للدوري المصري الأقل من الأولى

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

الدوري المصري، شهدت الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري ندرة تهديفية بعدما سجل 15 هدفا مقارنة بالجولة الأولي للبطولة والتي شهدت إحراز 21 هدفا.

وسيطر التعادل السلبي على مباراتين، والتعادل 1-1 علي مباراة، فيما تكررت نتيجة 1-0 في عدد ثلاث مباريات، وسجلت نتيجة مباراة الجيش وغزل المحلة 3-2 أكبر نتائج الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 18 فريقا للمرحلة الأولي من البطولة بالنظام الاستثنائي موسم 2024-2025.

 

نتائج الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 

غزل المحلة 2-3 طلائع الجيش 

الاتحاد السكندري 1-0 حرس الحدود 

زد 0-1 الأهلي 

بتروجيت 1-1 مودرن سبورت 

سموحة 0-2 الزمالك 

إنبي 1-2 بيراميدز

البنك الأهلي 0-0 فاركو 

المصري 0-0 الجونة 

سيراميكا كليوباترا 1-0  الإسماعيلي 

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن كل من الزمالك والاتحاد السكندري بعد انتهاء الجولة الثانية، وقبل فترة التوقف الدولي نوفمبر الجاري.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- الأهلي 6 نقاط
2- الزمالك 6 نقاط
3- الاتحاد السكندري 6 نقاط
4- المصري البورسعيدي 4 نقاط
5- بيراميدز 4 نقاط
6- سموحة 3 نقاط
7- طلائع الجيش 3 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
9- بتروجيت نقطتان
10- مودرن سبورت نقطتان
11- الجونة نقطتان
12- غزل المحلة نقطة واحدة
13- البنك الأهلي نقطة واحدة
14- إنبي نقطة واحدة
15- زد اف سي نقطة واحدة
16- الإسماعيلي نقطة واحدة
17- فاركو نقطة واحدة
18- حرس الحدود 0 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي 

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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