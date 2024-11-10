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رياضة

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 18 فريقا للمرحلة الأولى من البطولة بالنظام الاستثنائي موسم 2024-2025.

 

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن كلا من الزمالك والاتحاد السكندري بعد انتهاء الجولة الثانية وقبل فترة التوقف الدولي نوفمبر الجاري.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- الأهلي 6 نقاط
2- الزمالك 6 نقاط
3- الاتحاد السكندري 6 نقاط
4- المصري البورسعيدي 4 نقاط
5- بيراميدز 4 نقاط
6- سموحة 3 نقاط
7- طلائع الجيش 3 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
9- بتروجيت نقطتان
10- مودرن سبورت نقطتان
11- الجونة نقطتان
12- غزل المحلة نقطة واحدة
13- البنك الأهلي نقطة واحدة
14- إنبي نقطة واحدة
15- زد اف سي نقطة واحدة
16- الإسماعيلي نقطة واحدة
17- فاركو نقطة واحدة
18- حرس الحدود 0 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي 

نتائج الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 

غزل المحلة 2-3 طلائع الجيش 

الاتحاد السكندري 1-0 حرس الحدود 

زد 0-1 الأهلي 

بتروجيت 1-1 مودرن سبورت 

سموحة 0-2 الزمالك 

إنبي 1-2 بيراميدز

البنك الأهلي 0-0 فاركو 

المصري 0-0 الجونة 

سيراميكا كليوباترا 1-0 الاسماعيلي 

 ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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