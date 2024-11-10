الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

تموين الأقصر تضبط 630 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية

أثناء الحملات
أثناء الحملات

 نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملات مكبرة على الأسواق التجارية والمخازن لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

 

حملات التموين بالأسواق 

 يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المديرية لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية.

 

 وأسفرت الحملات ضبط عدد 25 جردل مخللات ومش مجهول المصدر بدون فواتير ومستندات داخل أحد المخازن بناحية شرق السكه الحديد بندر الأقصر، بإجمالى وزن ربع طن، كما تم ضبط 38 كرتونة مقرمشات بإجمالى وزن 380  كيلو جرام حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضرين  بالواقعتين.

أكد «مختار» وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر أن التموين من الجهات الحيوية الرقابية التي لا تحصل على إجازات خلال العطلات والأعياد، وأن العمل يتم خلال الأسبوع صباحا ومساء لخدمة ورضاء المواطنين وأشار إلى أن وجود المفتش التموين في الشارع يعطي ثقة للمواطن في الأسواق والمنتجات المعروضة  و قوة ردع للمخالفين والخارجين على القانون.

 

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