الاستعدادات النهائية لأمن الأقصر لتأمين احتفالات دير مارجرجس (صور)

تابع رجال مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمود صلاح حكمدار المديرية واللواء هشام سالم مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، ومديري القطاعات المختلفة بالمديرية، الاستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أحتفالات دير «مارجرجس» بجبل الرزيقات غرب الأقصر، والتى ستقام بدءًا من غدًا الأحد 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة المئات من الأقباط والمسلمين بالأقصر ومحافظات مصر المختلفة.

استنفار أمني بالأقصر

وشملت خطة أمن الأقصر لتأمين احتفالات الدير، انتشارا موسعا لخبراء المفرقعات وقوات الأمن المركزي والتدخل السريع بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن المهمة والحيوية، والتمشيط المستمر والدورى عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، وذلك تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع اللواء ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.

يذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس في ديره بالرزيقات يستمر من 10 إلى 16 نوفمبر، الذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة «اللد» بفلسطين.

يشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية، وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقس أسقف كرسى إسنا في ذلك الوقت وورد ذكره في كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.

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