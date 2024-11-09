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محافظات

تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية أجرت 12781 جراحة عيون لغير القادرين

قوافل مرضي العيون
قوافل مرضي العيون بالفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن الجمعيات الأهلية المهتمة بمجال تجفيف منابع العمي، أجرت 12781 جراحة عيون للمرضى غير القادرين بقرى وعزب ونجوع محافظة الفيوم من خلال سلسة من القوافل الطبية.   

تخفيف العبء عن كاهل الأسر غير القادرة

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، ان مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لها دور فعال في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير إحتياجاتهم وتقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

قوافل طبية متخصصة في أمراض العيون

ولفت إلي أن الجمعيات الأهلية تنظم القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على الاهالى في قراهم،  وتصرف اوالنظارات الطبية بالمحان، كما تجري  عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية بالمجان دون أن يتحمل المريض أى اعباء مالية، وتستهدف الجمعيات خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد المستفيدين من قوافل العيون. 

دور الجمعيات الأهلية في تنمية القري

يذكر أن الجمعيات الاهلية بمحافظة الفيوم، تساهم في تنمية قري المحافظة، وتهتم بتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل، وغير القادرات والاسرالاولي بالرعاية، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة،  وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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