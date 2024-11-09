السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدا الأحد 10-11-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن توقعاتها لحالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد، حيث يسود المحافظة طقس معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 25 درجة نهارا، 14 درجة ليلا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، في  إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الامراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الأطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم  إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان من عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  24 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  21 درجة مئوية

شمال الصعيد  26 درجة مئوية

جنوب الصعيد  29 درجة مئوية

تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية أجرت 12781 جراحة عيون لغير القادرين

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطقس أدوار البرد المتكررة الارصاد الجوية المصرية الانفلونزا الموسمية السواحل الشمالية الطقس غدا الاحد حالة الطقس غدا الأحد حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة غدا درجة الحرارة غدا في القاهرة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 10-11-2024

تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية أجرت 12781 جراحة عيون لغير القادرين

إحالة المقصرين في 8 وحدات صحية بقرى الفيوم للتحقيق وإعادة توزيع أطباء الأسنان

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

بعد حكم الدستورية العليا، قانوني يكشف مصير الإيجارات القديمة

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

مدبولي: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

منوعات

المزيد

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من بينهم نانسي بيلوسي ومارك زوكربيرج.. شخصيات تعهد ترامب بالانتقام منهم فور وصوله إلى البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads