تعرف على موعد سفر بعثة الزمالك إلى ليبيا

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة النصر الليبي، والمقرر لها يوم 15 نوفمبر الموافق يوم الجمعة المقبل في مهرجان اعتزال خالد حسين.

ويبدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت الراحة التي حصلوا عليها من قبل الجهاز الفني للفريق.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب الفوز على سموحة أمس الجمعة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته القادمة في الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا علي نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم، مساء أمس الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة .

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفى شلبي أحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك.