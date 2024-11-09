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رياضة

أثار جدلًا، أول قرار من لجنة الحكام بشأن هدف الزمالك في مرمى سموحة

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

أثار الهدف الثاني لنادي الزمالك الذي أحرزه مصطفى شلبي في مرمى سموحة بالمباراة التي أقيمت أمس بالدوري الممتاز حالة من الجدل.

وعلى الرغم من إعلان لجنة الحكام بأن هدف مصطفى شلبي صحيح وليس تسلل مثلما أجمع غالبية خبراء التحكيم إلا أن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام، قرر استدعاء عمرو الشناوي حكم الفار وباقي أعضاء طاقم التحكيم بشأن عدم عرض الخطوط بتقنية الفيديو على الشاشة.

ونفى مصدر بلجنة الحكام وجود عطل في تقنية الفيديو بل كانت تعمل بشكل جيد.

وتابع المصدر: أنه تم رسم الخطوط بشكل طبيعي ولكن لا نعلم لماذا المخرج لم يظهرها للمشاهد حسب ما قيل من عمر الشناوي حكم الفار في المباراة، بأن الخطوط تم رسمها بشكل طبيعي ولكنها لم تظهر على الشاشة.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته القادمة في الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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