مصدر مقرب منه، ياسر عبدالرؤوف تمسك بهذا الشرط لقبول رئاسة لجنة الحكام

لجنة الحكام، كشف مصدر مقرب من ياسر عبدالرؤوف رئيس لجنة الحكام الجديدة باتحاد الكرة، أن الأخير وضع شرطًا محوريا أثناء جلوسه مع مسئولي اتحاد الكرة، من أجل قبول منصب رئيس لجنة الحكام.

وبحسب المصدر، فإن ياسر عبدالرؤوف إشترط على مجلس الجبلاية، أن يقوم أعضاء لجنته بإستقلالية تامة دون أي تدخل من المجلس، أو يفرض عليه أسماء معينة للتواجد ضمن عضوية لجنة الحكام، وهو الشرط الذي وافق عليه المجلس بدون أي خلاف مع عبد الرؤوف

وأكد المصدر، أن ياسر عبدالرؤوف هو من أختار أعضاء لجنته الجديدة بالكامل وهم تامر دري وتوفيق السيد وعزب حجاج

جمال علام رئيس اتحاد الكرة، فيتو

إقالة لجنة محمد فاروق وإبراهيم نور الدين

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق بعد تسريبات غرفة الفار بين الحكمين محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

تشكيل لجنة الحكام الجديدة

وقرر اتحاد الكرة تعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

وكان جمال علام قد أجرى اتصالا بمحمد عادل أكد خلاله أن المجلس اتخذ قرارا بإقالة لجنة الحكام بعد التسريبات في الأيام الأخيرة.

وشرح محمد عادل وجهة نظره في ركلة الجزاء التي أثارت الجدل، مؤكدا انه حتى لو أن هناك خطأ فبمجرد تسريب محادثة الفار فهذه خيانة أمانة.

هل يلبي اتحاد الكرة طلب الأهلي بإسناد لجنة الحكام لخبير أجنبى؟

ورفض جمال علام مع غالبية أعضاء المجلس البحث عن خبير أجنبي خلال الفترة الحالية بإسناده لجنة الحكام خاصة مع استعداد الاتحاد لفتح باب الانتخابات يوم الأحد المقبل تمهيدا لتعيين مجلس جديد.