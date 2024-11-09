السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الحوثي: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

عدوان أمريكي بريطاني
عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء، فيتو

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليوم السبت، بوقوع عدوان أمريكي بريطاني استهدف العاصمة اليمنية صنعاء.

عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء 

وبالأمس الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي وإسقاط مسيرة أمريكية "MQ9" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت جماعة الحوثي في بيان لها  "إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه".

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"الحوثي" تستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب بـ الباليستي

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مستمرون ولن نتأثر، أول تهديد من جماعة الحوثي بعد فوز ترامب

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صنعاء جماعة الحوثى السعودية مسيرة امريكية

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