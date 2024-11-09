الحوثي: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليوم السبت، بوقوع عدوان أمريكي بريطاني استهدف العاصمة اليمنية صنعاء.

عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء

وبالأمس الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي وإسقاط مسيرة أمريكية "MQ9" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت جماعة الحوثي في بيان لها "إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه".

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